РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 24 июл. Глава городского округа Красногорск Эльмира Хаймурзина напомнила горожанам историю западного флигеля усадьбы Знаменское-Губайлово, построенной в XVIII веке.

«После революции здесь был детский дом, затем – коммунальные квартиры для работников завода. В 1970-е годы в здании расположился отдел партийной пропаганды и агитации. С 1980-х до начала двухтысячных западный флигель занимал городской суд», - написала Хаймурзина в своем Instagram-аккаунте в рамках рубрики #КрасногорскРетро.

Она добавила, что в 2005 году в здании произошел пожар, сохранились лишь колонны и стены.

«На сегодняшний день западный флигель восстановлен и является частью памятника культурного наследия федерального значения», - отметила глава муниципалитета.

По ее словам, с 2014 года во флигеле размещается культурно-выставочный комплекс, в залах которого работают постоянные экспозиции, устраиваются авторские художественные выставки, организуются кинопоказы, проводятся литературно-музыкальные гостиные.

«Если у вас в семейном архиве есть интересные ретро-фотографии, присылайте их на почту press.kras-adm@yandex.ru. Лучшие мы обязательно опубликуем», - заключила Хаймурзина.