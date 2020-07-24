РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 июл. В подмосковном Подольске в парке имени Виктора Талалихина 9 августа пройдет открытый городской турнир по гиревому спорту, приглашаются участники старше 12 лет, сообщается в группе «Гиревики Подольска» в соцсети «ВКонтакте».

«9 августа в 12:00 в парке Талалихина в рамках спортивного праздника, посвященного Дню физкультурника, состоится открытый городской турнир по гиревому спорту. В турнире могут принимать участие спортсмены не моложе 12 лет с уровнем подготовки по выбранному виду спорта не менее одного года. Начало взвешивания и регистрации участников - 10:00. Соревнования личные, проводятся в соответствии с регламентом», - говорится в сообщении.

Предварительные заявки нужно обязательно подать до 8 августа включительно на электронный адрес: sportivnyj.servis@bk.ru.

Соревнующимся нужно выполнить подъем одной гири вверх произвольным способом с последующим опусканием в положении виса (замах назад) после каждого подъема (длинный цикл). Разрешается смена рук неограниченное количество раз. При отсутствии фиксации гири в верхнем положении судья имеет право не засчитывать подъем. При постановке гири на помост подается команда «Стоп» и упражнение считается законченным.

Регламент времени: мужчины и женщины (все возрастные и весовые категории) - 4 минуты. В каждой возрастной и весовой категории победитель определяется по количеству очков, набранных по следующей схеме: вес гири умножается на количество подъемов и делится на собственный вес спортсмена (коэфициент атлетизма).

Форма одежды атлетов спортивная, произвольная, не сковывающая движения участника, желательно футболка с рукавами, не закрывающими локтей и шорты длиной до середины бедра. Обязательно наличие закрытой спортивной обуви. Использование ремней, бинтов, наколенников и других защитных приспособлений не ограничивается. Запрещено использование перчаток.

Каждый участник обязан иметь медицинскую справку о допуске к участию в турнире; паспорт либо другой документ, удостоверяющий личность, с указанием даты рождения, при необходимости нужно предъявить его судейскому составу.