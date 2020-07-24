РИАМО - 24 июл. Станция «Новокузнецкая» Замоскворецкой линии столичного метрополитена снова работает в обычном режиме, поезда останавливаются на платформе в обоих направлениях, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

В пятницу ранее поезда следовали по Замоскворецкой линии московского метро, проезжая станцию «Новокузнецкая» без остановки. Ограничения ввели по требованию полиции.

«Поезда останавливаются для посадки и высадки пассажиров в обоих направлениях», - говорится в сообщении.