РИАМО - 24 июл. Сильные дожди в Подмосковье стали причиной снижения урожая клубники в этом году, урожайность понизилась больше чем на 400 тонн, сообщил на пресс-конференции в РИАМО министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

«Клубника в этом году вызревала медленно, потому что для клубники все-таки важно солнце. Второй момент – сбор. Ели ты собираешь влажную ягоду, то она быстро портится и менее лежеспособна», - сказал Разин.

Он отметил, что сбор клубники продолжается. В Подмосковье выращивают сорта, которые плодоносят до сентября-октября.

Больше всего клубники собрали в этом году в «Совхозе имени Ленина», вторым по показателям стала луховицкая «Русская ягода», а третьим - Институт садоводства и питомниководства.

Купить клубнику можно напрямую у производителей по более низкой цене, в розничных сетях, на ярмарках выходного дня, на рынках региона и столицы.