РИАМО - 24 июл. Более 90% торговых объектов Московской области возобновили свою работу после пандемии коронавирусной инфекции, сообщил на пресс-конференции в РИАМО министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин.
На данный момент в регионе осуществляют свою деятельность более 46 тысяч торговых объектов.
Также свою работу возобновили 50% кафе и ресторанов Подмосковья. По данным на 16 июля, деятельность возобновили более 2,5 тысяч объектов общественного питания.
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Текстовая трансляция
24 ИЮЛЯ
- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье
- Более 90% торговых объектов Подмосковья возобновили работу. Также свою работу возобновили 50% кафе и ресторанов Подмосковья.
- Прием наличных для оплаты проезда возобновят в общественном транспорте Подмосковья 25 июля. Он возвращается к привычному режиму работы.
- За последние сутки в России зафиксировали 5 811 заболевших коронавирусной инфекцией. В Московской области выявили 143 случая заражения. В Москве - 645 случаев.
- Еще 11 пациентов с коронавирусом умерли в Москве. Всего сначала пандемии инфекция унесла жизни свыше 4,3 тысячи жителей столицы.
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