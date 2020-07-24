РИАМО - 24 июл. Более 90% торговых объектов Московской области возобновили свою работу после пандемии коронавирусной инфекции, сообщил на пресс-конференции в РИАМО министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин.

«Сегодня у нас практически все открыто в Московской области и может работать», - сказал Разин.

На данный момент в регионе осуществляют свою деятельность более 46 тысяч торговых объектов.

Также свою работу возобновили 50% кафе и ресторанов Подмосковья. По данным на 16 июля, деятельность возобновили более 2,5 тысяч объектов общественного питания.

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Текстовая трансляция

24 ИЮЛЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Более 90% торговых объектов Подмосковья возобновили работу. Также свою работу возобновили 50% кафе и ресторанов Подмосковья.

- Прием наличных для оплаты проезда возобновят в общественном транспорте Подмосковья 25 июля. Он возвращается к привычному режиму работы.

- За последние сутки в России зафиксировали 5 811 заболевших коронавирусной инфекцией. В Московской области выявили 143 случая заражения. В Москве - 645 случаев.

- Еще 11 пациентов с коронавирусом умерли в Москве. Всего сначала пандемии инфекция унесла жизни свыше 4,3 тысячи жителей столицы.