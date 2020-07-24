РИАМО – 24 июл. Жительница Москвы обратилась в полицию и рассказала, что вот уже неделю не может дозвониться до своих пожилых родителей, сообщает kp.ru.

Сотрудники правоохранительных органов прибыли на квартиру пожилой четы на Пятницком шоссе. Вскрыв квартиру, они обнаружили тела обоих пенсионеров.

«Каких-либо признаков насильственной смерти на телах супругов обнаружено не было. Предварительной причиной смерти стала острая сердечно-сосудистая недостаточность. Пожилая пара скончалась в один день около недели назад», - говорится в сообщении.

Пока точная причины смерти неизвестна. Ее позже установят судмедэксперты. По данному факту назначена проверка.

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