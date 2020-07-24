РИАМО - 24 июл. Посетители шести наиболее востребованных специальных стоянок «Московского паркинга» могут купить комплекты средств индивидуальной защиты, говорится в сообщении пресс-службы ГКУ «АМПП».

В комплект, который можно купить на спецстоянках, входят маска и пара одноразовых перчаток. Приобрести средства индивидуальной защиты можно в вендинговом автомате.

«Мы регулярно проводим дезинфекцию всех спецстоянок. Обработку проходят залы ожидания, терминалы оплаты, банкоматы, вендинговые аппараты – все, с чем взаимодействуют посетители. Тем не менее, рекомендуем пользоваться перчатками и одноразовыми масками в общественных местах. Их можно также приобрести на спецстоянках», – говорится в сообщении.

В приложении «Парковки Москвы» автовладельцы могут бесконтактно оплатить перемещение и хранение машины на специальной стоянке.

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24 ИЮЛЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Более 90% торговых объектов Подмосковья возобновили работу. Также свою работу возобновили 50% кафе и ресторанов Подмосковья.

- Прием наличных для оплаты проезда возобновят в общественном транспорте Подмосковья 25 июля. Он возвращается к привычному режиму работы.

- За последние сутки в России зафиксировали 5 811 заболевших коронавирусной инфекцией. В Московской области выявили 143 случая заражения. В Москве - 645 случаев.

- Еще 11 пациентов с коронавирусом умерли в Москве. Всего сначала пандемии инфекция унесла жизни свыше 4,3 тысячи жителей столицы.