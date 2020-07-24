РИАМО - 24 июл. Подмосковным автомобилистам следует быть осторожными и внимательными в пятницу в связи с ухудшением погодных условий на территории Московского региона: до конца суток ожидаются ливень и сильный ветер, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

Гроза и сильный дождь ожидаются в пятницу в некоторых округах Подмосковья.

Порывы ветра в Московском регионе будут достигать 15 метров в секунду.

Неблагоприятные погодные условия сохранятся на территории Московской области до конца дня.