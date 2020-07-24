РИАМО - 24 июл. Поезда следуют по Замоскворецкой линии московского метро , проезжая станцию «Новокузнецкая» без остановки, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента транспорта и развития дорожно транспортной инфраструктуры.

«По требованию полиции поезда временно проезжают станцию «Новокузнецкая» Замоскворецкой линии без остановки», - говорится в сообщении.

Информация о причинах временного изменения в движении поездов уточняется.

Станция метро «Новокузнецкая» вернулась к обычному режиму работы>>