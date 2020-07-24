РИАМО - 24 июл. В Электростали идет строительство новой школы на 825 учеников, закончить работы по возведению объекта планируют к декабрю этого года, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.
Строительство учебного заведения ведется в рамках национального проекта «Образование».
Школа будет вторым зданием МОУ «Гимназия №9», которая входит в «зеленую зону» по рейтингу образовательных учреждений и в топ-100 лучших школ Московской области по качеству образования.
На сегодняшний день в гимназии обучаются 322 школьника. Новая школа будет иметь естественно-научную направленность и профильный медико-биологический класс.
На днях временно исполняющая полномочия главы городского округа Электросталь Инна Волкова приехала на строительную площадку, чтобы проконтролировать ход работ по возведению школы.
На сегодняшний день на объекте идет возведение стен и перегородок, отделка стен и парапетов, монтаж инженерных систем и площадок под вентиляционное оборудование на кровле, а также заполнение оконных проемов на третьем и четвертом этажах.
Работы идут в соответствии с графиком и с соблюдением санитарных мер безопасности. Общая готовность объекта – более 50%, стоимость проекта – более 1 миллиарда рублей.
Ожидается, что к декабрю 2020 года объект будет сдан, и в следующем году школа примет новых учеников.
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