РИАМО - 24 июл. В Электростали идет строительство новой школы на 825 учеников, закончить работы по возведению объекта планируют к декабрю этого года, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«Впервые за 30 лет в городском округе Электросталь появится новая школа. Что еще важнее – она строится в Северном микрорайоне города, жилая застройка которого значительно расширилась за последние 20 лет. Учебное заведение рассчитано на 825 мест», - говорится в сообщении.

Строительство учебного заведения ведется в рамках национального проекта «Образование».

Школа будет вторым зданием МОУ «Гимназия №9», которая входит в «зеленую зону» по рейтингу образовательных учреждений и в топ-100 лучших школ Московской области по качеству образования.

На сегодняшний день в гимназии обучаются 322 школьника. Новая школа будет иметь естественно-научную направленность и профильный медико-биологический класс.

На днях временно исполняющая полномочия главы городского округа Электросталь Инна Волкова приехала на строительную площадку, чтобы проконтролировать ход работ по возведению школы.

«Для жителей нашего города – это, безусловно, знаковое событие. Строительство новых учебных заведений позволит решить проблему доступности школьного образования на территории с прирастающим населением», – подчеркнула Волкова.

На сегодняшний день на объекте идет возведение стен и перегородок, отделка стен и парапетов, монтаж инженерных систем и площадок под вентиляционное оборудование на кровле, а также заполнение оконных проемов на третьем и четвертом этажах.

Работы идут в соответствии с графиком и с соблюдением санитарных мер безопасности. Общая готовность объекта – более 50%, стоимость проекта – более 1 миллиарда рублей.

Ожидается, что к декабрю 2020 года объект будет сдан, и в следующем году школа примет новых учеников.