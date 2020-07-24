РИАМО – 24 июл. Международные авиаперелеты с ограничениями возобновятся в России с 1 августа, рейсы будут летать из аэропортов четырех регионов, передает ТАСС.

О возобновлении авиаперелетов в другие страны рассказал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

«Принято решение о возобновлении международного авиасообщения, при этом мы руководствуемся эпидемиологической обстановкой, показателями заболеваемости, принципами взаимности», - сказал Мишустин на заседании кабинета министров.

При этом он уточнил, что с 1 августа авиаперелеты начнут выполнять из аэропортов Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. Границы откроют только с некоторыми странами.

По словам заместителя председателя правительства РФ Татьяны Голиковой, с 1 августа россияне смогут полететь в Великобританию, Турцию и Танзанию.