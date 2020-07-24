РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 июл. Льготники подмосковного Подольска могут отказаться от бесплатного проезда на пассажирском и автомобильном транспорте и получить взамен денежную выплату, заявления принимают до 1 октября, сообщается на сайте администрации округа.

«Подольское управление социальной защиты населения напоминает, что региональные льготники, относящиеся к категориям «Ветеран труда», «Ветеран военной службы», «Труженик тыла», «Реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от политических репрессий», имеют право с 1 января 2021 года отказаться полностью или частично с заменой на соответствующую денежную выплату от получения ряда мер социальной поддержки», - говорится в сообщении.

В том числе они могут отказаться от бесплатного проезда на пассажирском и автомобильном транспорте общего пользования на пригородных маршрутах и от бесплатного проезда на железнодорожном транспорте пригородного сообщения. Заявление об отказе необходимо подать до 1 октября 2020 года.

Заявление об отказе от бесплатного проезда, поданное в 2009-2019 годах, действует до 31 декабря этого года. Гражданин может также обратиться с заявлением о возобновлении бесплатного проезда. Заявление о возобновлении бесплатного проезда может быть подано гражданином до 1 октября текущего года. Выбранная мера социальной поддержки в денежном или натуральном выражении начнет действовать с 1 января следующего года.

Заявления об отказе от бесплатного проезда принимают в офисах МФЦ с понедельника по субботу с 8:00 до 20:00 (без перерывов) по адресам: улица Кирова, 39, улица Высотная, 6. Заявления о возобновлении бесплатного проезда принимают по адресу: улица Литейная, 6/8, с понедельника по субботу с 8:00 до 20:00 (без перерывов), кабинет 22.

Гражданам, которые ранее подавали заявления об отказе от проезда и хотят дальше получать эту льготу в денежном выражении, дополнительно обращаться не надо, денежные выплаты будут делать автоматически.