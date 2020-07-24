РИАМО - 24 июл. В столице на общегородском выпускном, который пройдет в Парке Горького в пятницу, обеспечат соблюдение всех мер безопасности, чтобы исключить возможность распространения Covid-19, для гостей подготовили 18 тысяч масок со специальным дизайном, говорится в сообщении оперштаба Москвы по ситуации с коронавирусом.

Перед проведением мероприятия на территории парка проведут генеральную уборку и дезинфекцию, в том числе, обработают зоны отдыха, арт-объекты и фотозоны. Персонал, задействованный в проведении праздника, уже прошел тестирование на коронавирус.

«Со всеми сотрудниками парка, предприятий общепита, клининговых и охранных компаний Роспотребнадзор провел обучающие мероприятия и инструктажи по соблюдению санитарно-эпидемиологических мер. Сотрудники этого ведомства и медицинские работники будут дежурить на самом празднике», - говорится в сообщении.

Участникам мероприятия перед отправлением в парк в автобусах измерят температуру. На входе в парк также будет проводиться бесконтактная термометрия и дезинфекция рук.

По всей территории Парка Горького установят 100 стоек с антисептиками для обработки рук.

На входе в парк можно будет получить дизайнерскую маску. Кроме того, участников праздника обеспечат бутилированной питьевой водой.

Еще будет обеспечена личная безопасность участников выпускного. Для охраны порядка задействовано порядка 1,8 тысячи сотрудников полиции, 400 сотрудников войск национальной гвардии, 200 сотрудников ЧОП. Также задействуют пять бригад скорой медицинской помощи.

Общегородской выпускной в Парке Горького начнется вечером в пятницу. Для гостей выступят более 40 известных артистов. В полночь гостей ждет праздничный салют.

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24 ИЮЛЯ

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