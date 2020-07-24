РИАМО - 24 июл. В Ленинском городском округе в поселке Мещерино дольщикам ЖК «Дабл» 23 июля были вручены ключи от новых квартир, говорится в сообщении пресс-службы группы компаний 3-RED.

Отметим, что в июне 2019 года группа компаний 3-RED выкупила застройщика «Коробово-1» и приступила к реализации данного проекта. Спустя год, в конце июня 2020 года министерством жилищной политики региона было выдано разрешение на ввод дома №1 в эксплуатацию.

«33 дольщика начали получать свои ключи от квартир, которые ждали с 2017 года. Застройщик сам смог достроить данный объект. Министерство оказывало необходимую поддержку для того, чтобы к моменту получения разрешения на ввод в эксплуатацию нужный пакет документов и согласований был собран. Поздравляем дольщиков, очень рады за них!» — сказала первый замминистра жилищной политики Подмосковья Елена Апполинарова.

Первый заместитель главы администрации Ленинского городского округа Альберт Гравин уточнил, что по данному объекту были проблемы с газовой котельной. Не все собственники были согласны со смежным прохождением сети газоснабжения. Однако вопрос удалось разрешить.

«На данный момент дом подключен ко всем сетям, благоустройство выполнено. Мы благодарны застройщику, который не бросил дом и обеспечил жильем граждан. Напротив тоже строится дом, который находится в высокой степени готовности, по нему нет опасений», — добавил Гравин.

Группа компаний 3-RED - одна из ведущих девелоперских компаний полного цикла, входящая в топ-10 крупнейших застройщиков Московской области. В апреле группа компаний отметила восьмой день рождения. За этот период застройщик реализовал более 600 тысяч квадратных метров уже готовых проектов, еще порядка 800 тысяч квадратных метров находятся в разной стадии реализации.

Компания имеет безупречную репутацию, большинство объектов сдается с опережением графика. Ключи новоселы получают в среднем на пару месяцев раньше срока, обговоренного в договоре. В пользу надежности застройщика говорит и тот факт, что компания по собственной инициативе досрочно перешла на расчеты с покупателями через эскроу-счета.

Проекты застройщика становились лауреатами престижных отраслевых премий. В 2018 году ЖК «Новокрасково» вошел в шорт-лист престижной премии Urban Awards-2018 в номинации «Лучший строящийся жилой комплекс комфорт-класса Московской области».

В ближайшем Подмосковье застройщик реализовал десять проектов, ознакомиться с которыми можно на сайте https://3-red.com.