РИАМО - 24 июл. В пятницу в Центральном детском магазине на Лубянке в столице провели учебную эвакуацию посетителей и сотрудников, сообщает РИА Новости.

Ранее в каналах в Telegram появились сообщения о эвакуации людей из ЦДМ после того, как в администрацию магазина поступил анонимный звонок о минировании.

«Сегодня в Центральном детском магазине на Лубянке проходила плановая учебная эвакуация. Никаких анонимных звонков о минировании, случаев возгорания и прочих инцидентов на территории ЦДМ не было», - сообщил представитель пресс-службы компании-владельца ЦДМ «Галс-Девелопмент».

Он добавил, что данные учения происходили в магазине в присутствии сотрудников МЧС, а также других ответственных организаций.