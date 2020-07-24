РИАМО - 24 июл. С 1 августа в Московской области начнут работу свыше 250 бахчевых развалов, сообщил на пресс-конференции в РИАМО министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин.

«Запланировано открыть более 250 бахчевых развалов. Некоторые из них уже работают, но официальный сезон начинается с 1 августа», - сказал Разин.

Он отметил, что сроки размещения сезонных торговых палаток в этом году сдвинулись, поэтому они будут работать с 1 августа по 1 ноября.

За прошлый сезон в регионе продали почти 6 тысяч тонн арбузов и дынь. В 2019 году в Подмосковье работали 435 точек по продаже бахчевых.