РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 24 июл. В подмосковных Люберцах в пятницу онлайн пройдет поэтическая минутка «Ах, лето», говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«В пятницу, 24 июля, культурный центр «Октябрьский» приглашает люберчан на онлайн-мероприятия. Так, в 14:00 состоится поэтическая минутка «Ах, лето», - говорится в сообщении.

В 18:00 можно будет услышать песни в исполнении театра мюзикла «Успех». Присоединяйтесь к мероприятиям в социальной сети Instagram.