РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 июл. Хоккейный клуб Подольска «Витязь» в пятницу изменил расписание контрольных матчей, встречи с «Северсталью» не состоятся, первый летний матч пройдет 29 июля с ХК «Сокол» из Красноярска, сообщается на сайте клуба.

«Контрольные встречи дружины Михаила Кравеца против череповчан 31 июля и 7 августа не состоятся. На 7 августа в Подольске запланирован домашний матч «Витязя» с хабаровским «Амуром». Первый летний матч состоится 29 июля в 15:00 с ХК «Сокол» Красноярска», - говорится в сообщении.

5 августа в 13:00 - матч в Новогорске «Динамо» (Москва) — «Витязь». 7 августа в 13:00 пройдет игра «Витязь» — «Амур». 9 августа в 13:00 - еще один мачт «Витязь» — «Амур». 19 августа в 13:00 в Новогорске состоится игра «Динамо» (Москва) — «Витязь». 21 августа в «Арене ЦСКА» Парка легенд (ЗИЛ) - матч «Спартак» — «Витязь». 27 — 29 августа «Витязь» планирует принять участие в Кубке мэра Москвы.