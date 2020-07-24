РИАМО - 24 июл. Объем товарооборота онлайн-торговли в Подмосковье во время пандемии составлял 2,7 миллиарда рублей, сейчас он снизился и составляет около 1,3 миллиарда рублей, но это все равно в 6,5 раз больше, чем до пандемии, сообщил на пресс-конференции в РИАМО министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин.

«Товарооборот онлайн-торговли до введения ограничений составлял порядка 200 миллионов рублей в день. В период более серьезных ограничений товарооборот существенно вырос, а сейчас онлайн-сектор несколько снизился, люди ушли в офлайн-формат, но на сегодняшний день товарооборот составляет около 1,3 миллиарда рублей», - сказал Разин.

По его словам, во время самоизоляции товарооборот в онлайн-торговле вырос более чем в 10 раз до 2,7 миллиарда рублей.