РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 24 июл. Порядка 1,2 тысячи жителей подмосковного Красногорска служили офицерами и матросами в Военно-морском флоте, сообщил заместитель главы администрации городского округа Игорь Тельбухов.

Чествование военных моряков с большого десантного корабля «Георгий Победоносец» состоялось в парке «Ивановские пруды» в пятницу. Мероприятие приурочено ко Дню Военно-морского флота, который отмечается в России в 26 июля.

«Около 1,2 тысячи офицеров, мичманов, старшин и матросов, а также пять контрадмиралов запаса, из городского округа Красногорск служили в Военно-морском флоте», - сказал Тельбухов.

В мероприятии приняли участие капитаны второго ранга запаса Юрий Королев и Аркадий Лепский. В прежние годы они командовали кораблем «Георгий Победоносец».

Тельбухов зачитал поздравительный адрес от главы округа Эльмиры Хаймурзиной. Муниципалитет шествуют над большим десантным кораблем «Георгий Победоносец». Моряки в 2017 году подарили округу якорь, он стал основой памятного знака.

«Долгие годы моряков-североморцев и жителей городского округа Красногорск связывает крепкая дружба. Мы высоко ценим сложившиеся добрые отношения с экипажем большого десантного корабля «Георгий Победоносец», - говорится в адресе.

Память погибших и умерших моряков почтили минутой молчания. К памятному знаку-якорю возложили цветы.