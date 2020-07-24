РИАМО – 24 июл. Совет Федерации РФ одобрил закон о проведении голосования в течение трех дней, теперь Центризбирком сможет принимать решение о проведении многодневного голосования на выборах всех уровней, сообщает РИА Новости.

Согласно закону, если определенные действия не могут быть осуществлены в день выборов или накануне его, то они не будут выполняться в любой из указанных дней голосования или в предшествующий им день. Таким образом, день тишины будут проводить накануне первого дня голосования. Также закон разрешает проводить голосование вне помещений.

«Законом также устанавливаются требования к наблюдателям. В частичности, уточняется, что наблюдателем может быть гражданин Российской Федерации, обладающий активным избирательным правом в соответствующем субъекте. Это важно, чтобы у нас не было наблюдателей-гастролеров, которые переезжают с целью выдумывания различных нарушений», — отметил глава комитета Совета Федерации конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.

По его словам, новые правила не будут актуальны для Единого дня голосования. Но у ЦИКа появится возможность проводить многодневное голосование, если на то будут показания, исходя из эпидемиологической ситуации.