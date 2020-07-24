РИАМО – 24 июл. Совет Федерации РФ одобрил закон о проведении голосования в течение трех дней, теперь Центризбирком сможет принимать решение о проведении многодневного голосования на выборах всех уровней, сообщает РИА Новости.
Согласно закону, если определенные действия не могут быть осуществлены в день выборов или накануне его, то они не будут выполняться в любой из указанных дней голосования или в предшествующий им день. Таким образом, день тишины будут проводить накануне первого дня голосования. Также закон разрешает проводить голосование вне помещений.
По его словам, новые правила не будут актуальны для Единого дня голосования. Но у ЦИКа появится возможность проводить многодневное голосование, если на то будут показания, исходя из эпидемиологической ситуации.
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