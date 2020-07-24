РИАМО - 24 июл. В лесах Рузского городского округа пропал олимпийский чемпион по вольной борьбе Александр Иваницкий, он не выходил на связь с 22 июля, сообщает ТАСС.

«Он вышел из дома 22 июля в 12 часов дня, мы живем в деревне Ельники (Рузского округа – ред.), за грибами в сторону реки. У нас было такое увлечение, брали с собой какое-то плавсредство, переплавляешься, собираешь грибы и возвращаешься, туда люди не особо добираются, а папа раз в год позволял себе такое удовольствие», - сказал сын олимпийского чемпиона Владимир Иваницкий.

Он отметил, что, возможно, пропавший вошел в воду и что-то произошло, когда он переплывал реку.

«Предполагаю, что что-то произошло, возможно, сердце, возможно, судорога», - добавил Иваницкий.

По его словам, плавсредство Иваницкого нашли на другом берегу реки.

Телефон пропавшего мужчины оставался в зоне доступа. Ему отправляли сообщения в WhatsApp, но он их не читал. Часов в семь родственники поняли, что что-то случилось.

«Я пошел к реке, нашел болоневые штаны, он их потерял, когда туда шел, и понятно было, что дошел, нашел точку в лесу, все здорово зарастает каждый год, и было видно, где он заходил», - добавил сын пропавшего.

Сейчас Иваницкого ищут водолазы и сотрудники МЧС. Поиски ведутся второй день.

Александр Иваницкий - советский борец вольного стиля, чемпион Олимпийских игр 1964 года в Токио, четыре раза становился чемпионом мира, а также много раз побеждал и становился призером в чемпионатах СССР, заслуженный мастер спорта СССР.

Кроме того, он работал главным редактором программ о спорте на Гостелерадио СССР, еще комментировал церемонии открытия и закрытия Олимпиады-80. Иваницкий преподавал в МГУ имени Ломоносова.