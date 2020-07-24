РИАМО - 24 июл. Арбитражный областной суд оставил в силе предписание Госжилинспекции Московской области о проведении перерасчета, которое было выдано ООО «Теплоцентраль» из Щелкова, ресурсоснабжающая организация выставляла коммунальные платежи с нарушением правил, говорится в сообщении пресс-службы регионального надзорного ведомства.

В декабре 2019 года при проверке обращения жителя дома №1 в Богородском микрорайоне инспекторы установили, что «Теплоцентраль» в течение нескольких месяцев начисляла плату за отопление одной из квартир без учета переданных показаний индивидуального прибора учета тепла. Надзорное ведомство выдало предписание о проведении перерасчета. Коммунальщики посчитали его незаконным и оспорили это решение в суде.

«В результате суд пришел к заключению, что наше предписание выдано при наличии достаточных оснований и подлежит исполнению. Заявленные «Теплоцентралью» требования оставлены без удовлетворения», - пояснила руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина.

«Теплоцентраль» пыталась возложить вину за нарушение на управляющую компанию, которая не выполнила свои обязанности по передаче необходимой информации от потребителей. Но в суде отметили, что, пусть и с опозданием, показания прибора учета в адрес тепловиков все же поступили. Поэтому обязательства по перерасчету платы в установленном законодательством порядке необходимо было исполнить.