Летние распродажи в Москве в этом году начались с момента открытия торговых центров после пандемии – спустя месяц цены упали до 70%. Из-за отсутствия ажиотажа в массмаркете еще можно найти размеры самых актуальных вещей из летних коллекций. В этом сезоне на смену 80-м пришли 90-е, поэтому в моде массивные плечи, крупные лого, спортивный стиль, банданы и велосипедки. Обозреватель РИАМО отыскала на летних распродажах тренды лета-2020 и узнала, где их можно купить с максимальными скидками.

Топ с рукавами-фонариками

Полюбившийся топовым дизайнерам несколько лет назад тренд на 80-е остается с нами и в новом летнем сезоне. Вещи с объемными рукавами-фонариками, которые часто носила принцесса Диана, летом 2020 года – абсолютный must have сезона.

Пышные рукава могут быть не только на платьях, но и на блузах, топах и рубашках – они хорошо сочетаются с джинсами, укороченными брюками и юбками на запах из денима. Такие модели можно найти в коллекциях люксовых брендов (Alexander Wang, Louis Vuitton), а также в массмаркете. Например, в Zara продаются топ с ромашками со скидкой в 65% (799 рублей), топ в клетку виши со скидкой в 70% (799 рублей), блуза с цветочным принтом со скидкой в 65% (799 рублей), мини-платье с драпировкой со скидкой в 65% (999 рублей). Российский бренд I am studio этот тренд обыгрывает платьем в ретро стиле с рукавом буф, которое сейчас можно купить со скидкой в 30% (10 220 рублей).

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Свитшот с шортами

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В летние гардеробы модников в 2020 году ворвались свитшоты и треники или свободные шорты, в которых не только удобно пережидать дома «удаленку», но и приятно ходить на летние веранды. Если бы в этом году состоялся «Пикник Афиши», то скорее всего, именно такой лук был бы самым популярным на фестивале. В H&M модные шорты раскупили еще до начала распродажи.

Главная особенность трендового лука – трикотажные свитшот и шорты должны быть монохромными, без принтов. Найти такой комплект со скидкой в массмаркете практически невозможно. Стоит обратить внимание на Asos, где еще есть подобные модели на распродаже. Также можно просто купить свитшот и шорты по отдельности, например, в TopShop. Со скидкой в 30% можно найти трикотажные шорты в ЦУМе – светло-розовые шорты Indee продают за 4635 рублей.

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Бермуды

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Один из самых громких трендов этого лета – бермуды. Шорты свободного кроя по колено можно носить хоть в офис, хоть на отдыхе. Многие дизайнеры предлагают сочетать их с удлиненным жакетом, джемпером или жилетом. Образы с бермудами мелькали в летних коллекциях Max Mara и в массмаркете (Mango, Zara). Сейчас за полцены шорты можно найти в TopShop (около 1700 рублей) и в I am studio (4050 рублей).

Трикотажные микрошорты

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На смену велосипедкам в этом сезоне пришли короткие шорты из трикотажа. Подобные модели выглядят, словно созданы для занятий в спортзале, но с длиной футболкой и поясом их носят все звезды стритстайла. Если вы не готовы к такому смелому эксперименту, то можно выбрать шорты из толстого хлопка, как у Mango, которые сейчас продаются со скидкой в 25% (1499 рублей).

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Ретробомбер

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Бомберы в стиле 90-х в мужском стиле – must have для любого подростка летом 2020. Основная особенность – цветная подкладка даже у бомбера в черного цвета и полоски как на спортивных костюмах 90-х. Искать такие со скидками стоит в TopShop, Mango и Bershka.

Бандана

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Летом 2020 года в моду вернулись банданы, которые активно носили рэперы в 90-х и модниц в нулевых. Сегодня встретить модный аксессуар можно на отдыхе в сочетании с платьями из круизных коллекций и в городской среде с топом и джинсами или юбкой из денима. Найти стильную бандану за полцены можно в любом массмаркете (от 299 рублей). В Bershka представлены модели с животным принтом, в технике тай-дай и другие варианты.

Панамы

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Еще один тренд нулевых, ворвавшийся в летние гардеробы в 2020 году – панамы. На заре своей карьеры их носили сестры Олсен, Бритни Спирс, Кристина Агилера, Дженнифер Энистон и другие звезды миллениума. Сегодня в панамах ходят Белла Хадид, Кайя Гербер и другие инфлюенсеры. В этом сезоне в моде хлопковые и джинсовые модели, с принтом и монохромные. Со скидками главный аксессуар 2020 года найти не так-то просто. В люксовом сегменте с 30% скидкой такие можно купить у Valentino, или с 70% скидкой у Mango.

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Гавайские рубашки

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Рубашки с безумными принтами в гавайском стиле в этом сезоне представлены во многих мужских и женских коллекциях. Теперь носить цветастые рубашки можно не только на море, но и в городской среде. Со скидкой в 65% такие можно купить в Zara (999 рублей), со скидкой в 60% в Bershka (799 рублей), со скидкой в 55% в Mango (1499 рублей).

Платья-комбинации

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Платья в бельевом стиле уже несколько лет подряд не выходят из моды. Их полюбили в 90-е, а в одной из серий «Секса в большом городе» Кэрри в таком платье ходила на свидание. В 2020 году носить комбинацию принято с объемным жакетом или поверх лонгсливов. Найти модели в бельевом стиле со скидкой в 23% можно у Mango, со скидкой в 30% у TopShop и со скидкой в 50% – в I am studio.

Платье с размытыми цветами

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Флористический принт каждое лето расцветает на платьях, блузах и топах модниц. Летом 2020 года цветочные узоры по-прежнему актуальны, а самые модные из них словно сошли с полотен Моне – размытые, полуабстрактные, едва прорисованные. С флористическим принтом на распродаже лучше всего купить платье, которое точно не выйдет из моды следующим летом. Такие можно найти у Mango со скидками от 30 до 50%.