РИАМО - 24 июл. В столице в пятницу ожидается пик похолодание, на выходных температура начнет постепенно повышаться, сообщается на сайте «Метеовести».

«Сегодня – пик похолодания: после полудня не выше плюс 19 градусов. Но с субботы в разрывах туч станет выглядывать солнце, и температура начнет повышаться», - говорится в сообщении.

В выходные в мегаполисе прогнозируют до плюс 21-23 градусов. А в начале следующей недели в городе температура повысится и до плюс 26-27 градусов, что на 3-4 градуса теплее обычного.

Кроме того, на этой неделе 25 июля будет единственным днем без осадков в Подмосковье и столице, а 26 июля в регионе прогнозируют кратковременные дожди с грозами.