РИАМО (МЫТИЩИ) - 24 июл. В Мытищинской городской клинической больнице пролечили от Covid-19 около 4 тысяч пациентов, сообщил главный врач МГКБ Андрей Третьяков.

«Мы пролечили большое количество пациентов, их около 4 тысяч. Кому-то лечение давалось достаточно быстро и легко, кому-то - крайне сложно, кому-то, к сожалению, вообще не далось», - сказал Третьяков в эфире телеканала «Первый Мытищинский».

Он отметил, что заболевание очень сложное, оно протекает совершенно типично по всем формам.

«Мы все учимся лечить это заболевание не только в Мытищах, но и во всем мире. А то, что касается возраста - он совершенно разный, и по тяжести заболевания так же есть, как и раньше, и пациенты средней тяжести, тяжелые и крайне тяжелые пациенты», - добавил Третьяков.

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24 ИЮЛЯ

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