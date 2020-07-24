РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 24 июл. Группа компаний по производству защитных костюмов «Энергоконтракт» в подмосковных Люберцах завершила новый этап модернизации, говорится в сообщении пресс-службы ГК.

Группа компаний «Энергоконтракт», российский разработчик и производитель высокотехнологичных средств индивидуальной защиты, завершила очередной этап модернизации производства. Для научно-производственного комплекса в поселке Томилино были закуплены новые перчаточные вязальные автоматы, оверлоки, паростолы, швейные машины и сопутствующее оборудование – 43 единицы – общей стоимостью свыше 17 миллионов рублей», - говорится в сообщении.

Модернизация производства – часть инвестиционной стратегии, нацеленной на повышение энергоэффективности и производительности труда в компании. За последние 10 лет инвестиции в развитие ГК «Энергоконтракт» превысили 3 миллиарда рублей. Новый этап модернизации производства позволит в будущем увеличить производительность швейного цеха на 10%, а трикотажного - более чем на 20%. В течение 2020 года планируется также расширение отделочного производства.

«Мы продолжаем вкладывать средства в развитие собственных производственных площадок даже в условиях пандемии. Наша компания – флагман легкой промышленности по созданию защитных комплектов из арамидной ткани, а это требует применения самого передового оборудования. Например, мы закупаем одну из самых дорогих модификаций швейных машин с игольным транспортером, чтобы гарантировать плавную подачу ткани и высокое качество швов на защитных комплектах», - отметил генеральный директор «Энергоконтракта» Алексей Мельников.

Он уточнил, что вместе с производителями зачастую дорабатывается оборудование, а благодаря усовершенствованию джиггера ГК смогла использовать необычайно широкую палитру для окрашивания арамидных материалов — 22 оттенка.