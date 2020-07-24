РИАМО (МЫТИЩИ) - 24 июл. В стационаре Мытищинской городской клинической больницы проходят лечение от коронавирусной инфекции порядка 320 человек, сообщил главный врач МГКБ Андрей Третьяков.

«Заболеваемость снижается, это отмечается по всем регионам России, в Московской области и в Москве. Это касается и МГКБ», - сказал Третьяков в эфире телеканала «Первый Мытищинский».

По его словам, если ранее на пике заболеваемости находилось более 1,3 тысячи человек, то сегодня в стационаре проходят лечение порядка 320 человек. Сейчас большинство - это жители городского округа Мытищи, поступают некоторые тяжелые пациенты и из других городов.

Он отметил, что заболеваемость снижается, но это не значит, что коронавирус побежден. Третьяков отметил, что полностью расслабиться и сказать, что это заболевание в прошлом, нельзя.