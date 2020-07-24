РИАМО - 24 июл. Возведение спорткомплекса на северо-западе Москвы с центрами художественной гимнастики, автомобильного спорта и ледовой ареной планируют закончить в 2021 году, говорится в сообщении пресс-службы Мосгосстройнадзора.

Сооружение строят на улице Летной на территории бывшего Тушинского аэродрома. Спорткомплекс возводится на деньги инвестора.

«На данный момент на объекте ведутся фасадные, отделочные работы, устройство кровли, монтаж инженерных сетей», – отметил председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.

Общая площадь здания будет составлять 30,6 тысячи квадратных метров. В спорткомплекс войдут 5-этажный блок центра художественной гимнастики, 5-этажная ледовая арена и 3-этажный блок центра автомобильного спорта, а также помещения Федерации фехтования России. Центр художественной гимнастики и ледовую арену соединят переходом.

На территории около спорткомплекса планируют провести озеленение, а также благоустройство. Кроме того, будет подготовлена одноуровневая парковка для машин на 86 мест. Еще 66 парковочных мест организуют на открытой стоянке.