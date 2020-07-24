РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 24 июл. Жительница подмосковных Люберец Александра Комарова стала лауреатом I степени Международного проекта талантов «Ты можешь!», говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Александра Комарова из Люберец стала лауреатом I степени Международного проекта музыкальных и танцевальных жанров «Ты можешь!». Он проходил в режиме онлайн», - говорится в сообщении.

Девушка учится в детской музыкальной школе №2 городского округа Люберцы. Комарова выступала в номинации «Инструментальное исполнительство. Фортепиано».

«Поздравляем Александру и ее преподавателя Татьяну Федорову и желаем новых побед», - заключается в материале.