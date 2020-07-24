РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ)- 24 июл. Автобусы люберецкой автоколонны «Мострансавто» будут перевозить выпускников к месту проведения выпускных вечеров в ночь с пятницы на 25 июля и с 25 на 26 июля, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«В ночь с пятницы, 24 июля, на субботу, 25 июля, а также с субботы, 25 июля, на воскресенье, 26 июля, автобусы «Мострансавто» перевезут свыше 600 выпускников, их родителей и сопровождающих к местам проведения выпускных вечеров на территории Москвы. В истории предприятия это не первые подобные рейсы – компания участвует в перевозках выпускников каждый год», - говорится в сообщении.

В транспортном обслуживании мероприятий будет задействовано 13 комфортабельных автобусов большого класса из шести филиалов «Мострансавто»: Люберецкого, Балашихинского, Домодедовского и других. В зависимости от количества пассажиров ТС совершат от одного до двух рейсов. В двух автобусах транспортного предприятия МАП №1 «Автоколонна 1787» филиал АО «Мострансавто» городского округа Люберцы будет перевезен 71 человек.

Автопарк соответствует государственным стандартам перевозок организованных групп детей. Все транспортные средства оборудованы желтыми проблесковыми маячками, тахографами, сиденьями с ремнями безопасности и спутниковыми навигационными системами. Автобусы проходят регулярный общий техосмотр и предрейсовый контроль технического состояния. Водители, задействованные в перевозках, в обязательном порядке проходят дополнительный инструктаж.