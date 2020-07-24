РИАМО - 24 июл. Сотрудники Центральной городской библиотеки подмосковного Реутова представили проект мобильного приложения для знакомств по литературным на первом региональном библиохакатоне, проведенном Московской губернской универсальной библиотекой, говорится в сообщении пресс-службы главы городского округа, секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Станислава Каторова.

«Реутовские библиотекари вместе со своими коллегами и волонтерами из Ступина, Долгопрудного, Одинцова и Королева продемонстрировали мобильное приложение БиблиоKIZZ для литературных знакомств, которое позволяет искать собеседника на основе читательских интересов, создавать свой литературный профиль и знакомиться с единомышленниками», - говорится в сообщении.

Проект стал победителем библиохакатона, опередив других участников. Эта победа позволит команде вывести приложение на рынок уже в будущем году. Библиохакатон проводился в дистанционном формате в течение пяти дней, в нем приняли участие 110 человек.