В четверг губернатор Подмосковья подписал постановление об изменении ряда ограничений, введенных ранее для профилактики коронавирусной инфекции. Так, с 24 июля к работе в полном объеме возвращаются госорганизации, с 31 июля разрешается проведение культурно-развлекательных мероприятий в помещениях с общей загрузкой не более 3 тысяч мест, а с 1 августа для очного посещения открываются образовательные организации. Какие еще ограничительные меры отменяют в Подмосковье, а какие пока необходимо соблюдать, читайте в материале РИАМО.

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С 24 июля: отмена отраслевых стандартов

Начиная с пятницы получить госуслуги в полном объеме можно непосредственно в зданиях госорганов.

Также с 24 июля отменяется действие карантинных стандартов работы в организациях, для которых Роспотребнадзор подготовил методические рекомендации. Среди них предприятия общественного питания, торговли и услуг. По стандартам продолжают работу МФЦ, школы, колледжи, вузы, спортивные секции, театры, кинотеатры и учреждения социального обслуживания.

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С 31 июля: культурно-развлекательные мероприятия

С 31 июля разрешено проведение массовых мероприятия, за исключением публичных, – откроются игровые комнаты в ТРЦ, театры, кинотеатры и выставочные залы. При этом действует ряд правил:

– в помещениях должно быть не более 3 тысяч мест;

– в залах могут находиться одновременно не более 50 % зрителей от общей загруженности;

– обязательно соблюдение социальной дистанции.

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С 1 августа: образовательные организации, букмекеры и водный транспорт

С 1 августа организации общего, профессионального и высшего образования могут вернуться к работе и организовать очное посещение учащихся.

С начала следующего месяца возобновляются занятия в рамках проекта «Активное долголетие». Также с этого дня разрешаются организация и проведение лотерей, открываются букмекерские конторы.

Кроме того, снимаются все ограничения на функционирование водного транспорта, самостоятельным гидам разрешается проводить экскурсии.

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Какие ограничения сохраняются

Несмотря на снятие ряда ограничений, некоторые меры на территории Подмосковья продолжают действовать:

– пожилым людям старше 65 лет и гражданам с хроническими заболеваниями необходимо соблюдать режим самоизоляции;

– также правила изоляции не снимаются для лиц, контактировавших с заразившимися Covid-19.

– жители региона должны соблюдать социальную дистанцию и носить маски в общественных местах;

– заниматься спортом на улице можно в группах не более пяти человек, при этом дистанция между спортсменами должна быть не менее пяти метров;

– под запретом посещение ночных клубов и дискотек;

– до 1 сентября в ресторанах Подмосковья не разрешено курение кальянов.

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