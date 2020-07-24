РИАМО - 24 июл. В медорганизации Подмосковья в текущем году закупили 50 мобильных рентген-аппаратов, часть из них уже поступила в больницы, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения региона.

«Для проведения качественной диагностики необходима современная медицинская техника. Новые передвижные рентген-аппараты позволяют проводить исследования за пределами рентген-кабинета, в том числе у постели больного, что особенно важно для маломобильных пациентов», - сказала министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

Она добавила, что за последние несколько месяцев в подмосковные больницы поставили 40 аппаратов, еще десять поступят в медучреждения в ближайшее время.

Новое оборудование позволяет повысить доступность диагностических исследований для жителей Московской области.