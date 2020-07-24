РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 24 июл. В подмосковных Люберцах в пятницу пройдет онлайн-выставка мягких игрушек «Мягкие игрушки - куклы и зверушки», говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«В пятницу, 24 июля, Красковский культурный центр приглашает люберчан на онлайн-мероприятия. В 15:00 начнется онлайн-выставка мягкой игрушки «Мягкие игрушки - куклы и зверушки», - говорится в сообщении.

В 19:00 стартует кулинарный мастер-класс «Готовим вместе». Мероприятия пройдут в аккаунтах центра.