РИАМО - 24 июл. Следователь в Сергиево-Посадском округе Подмосковья предъявил обвинение в убийстве 30-летнему местному жителю, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК РФ по Московской области.

По данным следствия, 15 июля на дороге недалеко от деревни Слотино Сергиево-Посадского округа было обнаружено тело 33-летнего мужчины с огнестрельным ранением головы.

«Благодаря грамотно спланированной и успешно проведенной совместной работе следователей и криминалистов ГСУ СК России по Московской области, а также оперативных сотрудников ГУ МВД России по Московской области, в ходе проведения следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий удалось установить личность и задержать мужчину, совершившего указанное преступление. Им оказался 30-летний знакомый погибшего», - говорится в сообщении.

В ходе допроса подозреваемый сознался, что во время ссоры с пострадавшим выстрелил ему в голову из обреза охотничьего ружья. Оружие он выкинул в реку.

В ближайшее время будет решен вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

Следователи осмотрели место преступления, проверили показания обвиняемого. В настоящий момент назначены судмедэкспертиза и баллистическая экспертиза.