РИАМО (МЫТИЩИ) - 24 июл. Памятную медаль «За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе» и почетную грамоту президента РФ Владимира Путина, а также значки и почетные грамоты губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, вручили волонтерам городского округа Мытищи, сообщил глава горокруга Виктор Азаров.

«Лично для меня волонтеры – это люди, которые приходят на помощь в трудные минуты не по долгу службы, а по зову сердца. Поздравил добровольцев с наградами и поблагодарил их за отзывчивость, инициативность, стремление сделать мир добрее и лучше. Очень рад, что их усилия не остались без внимания», - написал Азаров в своем Instagram-аккаунте.

Он добавил, что огромную работу в организации волонтерского движения проводит управление по работе с молодежью.

«За что им большое спасибо от меня, от жителей! Волонтерская помощь, кстати, продолжается и по сей день. В этом направлении помогают нам и волонтеры Победы, и волонтеры МГЕР», - отметил глава.