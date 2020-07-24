РИАМО - 24 июл. Дождь, гроза и усиление ветра до 15 метров в секунду ожидаются в Подмосковья в ближайший час и до конца дня пятницы, сообщается на сайте Главного управления МЧС по Московской области.

«При порывистом ветре уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу», - говорится в сообщении.

Жителям рекомендовали отказаться от поездок на личном транспорте. При нахождении за рулем необходимо соблюдать скоростной режим и дистанцию. Парковать автомобиль нужно вдали от деревьев и слабоукрепленных конструкций.

Пешеходы, оказавшиеся на улице в грозу и сильный ветер, должны укрыться в капитальных строениях и переждать непогоду. Также необходимо обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, и не прятаться под деревьями.

Во время грозы запрещено купаться в водоемах, а также рыбачить.