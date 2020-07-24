РИАМО - 24 июл. Основной период сдачи ЕГЭ завершился в Подмосковье, в испытаниях принимали участие более 36 тысяч ребят, все экзамены прошли в штатном режиме, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Московской области.

«Сегодня (в пятницу - ред.) в регионе прошел первый резервный день сдачи экзаменов по всем предметам, кроме русского и иностранных языков. Порядка 3 тысяч человек смогли принять в нем участие», – сказала министр образования Подмосковья Ирина Каклюгина.

По ее словам, в резервные дни ЕГЭ сдают участники, пропустившие или не завершившие сдачу экзамена в основной срок по болезни или иной уважительной причине, а также те, у кого совпали даты проведения ЕГЭ по разным предметам.

Больше всего выпускников в резервный день сдавали химию – 1,3 тысячи человек, и обществознание – порядка 1 тысячи. Для проведения экзаменов задействовали 83 пункта, оборудованных в соответствии с установленными требованиями санитарной безопасности.

«За ходом проведения экзаменов следили 215 общественных наблюдателей. Испытания прошли без нарушений, на высоком уровне. Ожидаем результаты экзаменов не позднее 3 августа», – уточнила Каклюгина.