РИАМО - 24 июл. На сайте russpass.ru началась регистрация будущих партнеров туристической платформы, которая объединит предложение для путешественников со всей страны, сообщила журналистам в пятницу заместитель генерального директора по региональному взаимодействию «Проектного офиса по развитию туризма и гостеприимства Москвы» Мария Киселева.

«Уже сейчас потенциальные партнеры проекта могут подать заявку на подключение к Russpass на сайте проекта. Сейчас идет активная интеграция и подписание соглашений регионов России. С 20 июля Russpass доступен в формате открытого тестирования на сайте russpass.ru», — сказала Киселева.

По ее словам, платформа поможет путешественникам спланировать поездку в Москву и в другие регионы страны. Она объединит все доступные предложения, а также поможет с информированием о существующих туристических маршрутах.

«Создается мощная экосистема, в которой будет снижена стоимость услуг для конечного потребителя, и производитель получит дополнительный канал продвижений», — отметила Киселева.

По ее словам, в ближайшее время на портале станет доступен личный кабинет путешественника, где можно будет выбрать тур и туристический маршрут. После открытия границ платформа объединит предложения и из других стран мира.

По статистике, более 70% внутренних туристов в России — это люди 18-35 лет, которые находятся в поиске нового опыта путешествий, заключила Киселева.