РИАМО - 24 июл. Специалисты выявили четырехкратное превышение количества нитратов в партии дынь, которую продавали на ярмарке выходного дня в Коломне, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Проверка ярмарки прошла в рамках месячника по безопасности продукции растительного происхождения «Овощи и фрукты, ягоды грибы – безопасный урожай».

«Проверялись дыни «торпеда» из партии весом 400 килограммов на наличие нитратов. По результатам лабораторных исследований продукции выявлены значительные превышения по данному показателю - 370 миллиграмм на килограмм при норме остаточных нитратов 90 миллиграмм на килограмм», - сказал глава Минсельхозпрода региона Андрей Разин.

Овощи и фрукты, когда растут и созревают, могут подкармливать азотными удобрениями. Но, если они достигают спелости в грунте в положенные сроки, то начинают перерабатывать нитраты.

Как отметил Разин, исследованные дыни, судя по всему, были сорваны незрелыми и дозревали уже во время транспортировки к месту продажи.

«Партия продукции с повышенным содержанием нитратов снята с реализации и помещена на ответственное хранение в помещении администрации ярмарки с целью последующей утилизации», - уточнил министр.

Жителям Подмосковья напомнили, что в местах несанкционированной торговли может продаваться товар сомнительного качества, который также может стать причиной возникновения и распространения различных заболеваний.

Министр подчеркнул, что всю сельскохозяйственную продукцию необходимо приобретать в установленных местах, в условиях, которые соответствуют требованиям хранения и продажи.