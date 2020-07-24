РИАМО - 24 июл. В столичных водоемах и лесопарках был отмечен рост популяции 12 птиц, насекомых, земноводных и растений, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«В этом посте я хочу рассказать о животных, которые за последние годы чаще стали появляться в Москве. Специалисты зафиксировали существенный рост популяций этих обитателей городских лесопарков и водоемов», - написал Собянин в своем личном блоге.

Он отметил, что из птиц популяция повысилась у желны, московки, пухляка, обыкновенной кукушки, серой неясыти и обыкновенного канюка.

По его словам, в столичных водоемах также стало больше остромордых лягушек, которые занесены в Красную книгу Москвы. Рост их популяции – это верный индикатор чистоты городских водоемов.

Мэр добавил, что в столице также выросла популяция рыжих лесных муравьев (муравейников) и шмеля кукушки-полевого, которые занесен в Красную книгу города. Среди бабочек стало больше червонцев огненных.

«Многие люди привыкли противопоставлять городскую цивилизацию и природу. Но в действительности современная городская среда и природа могут органично сосуществовать, дополняя и обогащая друг друга. Рост биологического разнообразия на природных территориях Москвы – хороший тому пример», - отметил Собянин.

Он уточнил, что среди растений популяция выросла у прибрежно-водного многолетника – калужницы болотной.