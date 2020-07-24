РИАМО - 24 июл. Специалисты Роскачества дали несколько рекомендаций по выбору мороженого, при покупке в первую очередь следует изучить этикетку, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Эксперты советуют выбирать этот продукт так, чтобы он был равномерного цвета, без кристалликов льда, и не пугаться стабилизаторов в составе лакомства. Как объяснили специалисты, «оттенки белого» в мороженом зависят от процента жирности», — говорится в сообщении.

При выборе мороженого сначала необходимо изучить информацию на этикетке. По ГОСТу в основу сливочного, молочного мороженого или пломбира входят молоко и сливки, а еще сливочное масло и натуральные ароматизаторы. Молока в данном продукте должно быть не меньше чем 40%.

Если в составе мороженого есть пальмовое масло, то это уже считается молокосодержащим продуктом, по стоимости такой товар должен быть меньше, чем натуральное мороженое.

Жирность продукта производители должны указывать в процентах, этот показатель влияет на вид мороженого.

Оценивая внешний вид мороженого, покупателю нужно обратить внимание, что цвет продукта должен быть равномерным. Если товар деформирован, то скорее всего был нарушен режим хранения или срок годности мороженого на исходе.

Узнать все советы Роскачества по выбору мороженого можно по ссылке: https://rskrf.ru/tips/pravila-pokupki/kak-vybrat-morozhenoe/.