РИАМО - 24 июл. Голосование на выборах в России в сентябре пройдет в течение трех дней, с 11 по 13 сентября, сообщает ТАСС.

Соответствующее заявление сделала глава Центризбиркома Элла Памфилова.

«Досрочное голосование будет проводиться в течение двух дней. Основной день голосования — 13 сентября, <…> в течение двух дней предлагаем провести досрочное голосование — это 11 и 12 сентября», — сказала Памфилова.

По ее словам, ЦИК предложит партиям и кандидатам создать резерв наблюдателей при многодневных выборах.

В единый день голосования в стране пройдут выборные кампании различного уровня, включая выборы глав 20 субъектов РФ, а также выборы депутатов законодательных органов в 11 субъектах России.