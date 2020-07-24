РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 24 июл. Уголовный розыск устанавливает личность неизвестного мужчины, труп которого был обнаружен в Щелкове во втором подъезде дома №2 на улице Бахчиванджи на лестничной площадке между шестым и седьмым этажами, сообщает пресс-служба МУ МВД России «Щелковское».

«Полиция просит всех, кому что-либо известно о личности погибшего, сообщить в дежурную часть МУ МВД России «Щелковское», - говорится в сообщении.

Приметы внешности: на вид 35-40 лет, славянской внешности, среднего телосложения, волосы короткие темно-русые, на лице щетина.

Был одет: куртка кожаная, черная, футболка голубая, джинсы светло-бежевые с белым кожаным ремнем, кроссовки темно-синие. Особые приметы: на левой поверхности грудной клетки послеоперационный шрам длинной 17 сантиметров.

Опознавшим звонить по телефонам: 8(496)-566-97-03 или 112.