РИАМО - 24 июл. В Московской области, по данным за 2019 год, 43,9% населения регулярно занимаются физкультурой и спортом, это более 6 миллионов человек разных возрастов, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому к 2024 году доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, должна составить не менее 55%. А к 2030 году — не менее 70% от общего числа граждан страны.

«Популяризация и развитие любительского спорта, физической культуры и здорового образа жизни – одна из приоритетных для нас задач. Для того, чтобы работа в этом направлении была успешной, результативной, необходимо создавать условия для тренировок: инфраструктуру, систему мотивации жителей Подмосковья, создавать ажиотаж вокруг спортивных мероприятий, повышать интерес у детей и молодежи», - отметил министр физической культуры и спорта Подмосковья Роман Терюшков.

Он подчеркнул, что особую роль здесь играет инфраструктура. Поэтом в регионе строятся бассейны, ледовые дворцы, залы для игровых видов спорта, стадионы и открытые спортивные площадки. Спрос на спортивные объекты в регионе достаточно большой.

«На сегодняшний день мы уже имеем устойчивый показатель по числу жителей, которые систематически занимаются физкультурой и спортом в Московской области – это почти 44%. Это более 6 миллионов человек разных возрастов, подавляющее большинство из которых – школьники и студенты, что очень важно. Вполне очевидно, что показатель в 55% от общего числа жителей к 2024 году вполне реален», - подчеркнул Терюшков.

Он отметил, что теперь стоит новая задача — достигнуть показателя в 70% населения, которые любят спорт и занимаются физкультурой. Министр подчеркнул, что особое внимание будет уделяться воспитанию здорового спортивного поколения и поддержке людей старшего возраста.