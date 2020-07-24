РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 июл. Жители подмосковного Подольска, не имеющие доступа в сеть Интернет, могут проголосовать за кандидатов в члены муниципальных Общественных палат на базе двух специально открывшихся пунктов с 24 по 30 июля, сообщается на сайте администрации округа.

Началось повторное голосование за кандидатов в члены муниципальных общественных палат в формате онлайн на сайте общественной палаты Московской области www.opmosreg.ru. Голосовать можно ежедневно с 24 по 30 июля с 9:00 до 21:00. Результаты голосования опубликуют в течение трех дней после его завершения.

«Для жителей Подольска, не имеющих возможности подключения к интернету, предусмотрен вариант электронного голосования на базе МУ «Дворец молодежи» по адресу: Подольск, Октябрьский проспект, 11/1, а также на базе СП МБУРМ МЦ «Максимум» на улице Ульяновых, 1», - говорится в сообщении.

При себе нужно иметь мобильный телефон, на который в ходе регистрации поступит код подтверждения.