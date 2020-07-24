РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 24 июл. Филиал культурно-досугового комплекса «Мечта» планируют открыть в микрорайоне Новый городок подмосковного Красногорска в начале сентября, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«У муниципального автономного учреждения КДК «Мечта» появились новые помещения, расположенные на третьем этаже торгового центра «Арбуз». Обновленный культурно-досуговый комплекс откроет свои двери для жителей в начале сентября», - говорится в сообщении.

В настоящее время в новом помещении проводят ремонт. Идет демонтаж старых напольных покрытий, стен, потолков, вентиляции, перепланировка помещений.

«Ранее проект КДК «Мечта» по увеличению площади для занятий детей и молодежи, пенсионеров по программе «Активное долголетие», а также создания концертного зала, по просьбам жителей поселка поддержала глава горокруга Красногорск Эльмира Хаймурзина», - добавляется в материале.

Новый филиал КДК расположен по адресу: поселок Нахабино, улица Школьная, дом №2. За «Мечтой» также сохранят помещения в доме №44 на улице Красноармейской и доме №7 по улице Чкалова в поселке Нахабино.