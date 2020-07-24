РИАМО - 24 июл. В пятницу вечером на юго-западном участке Сокольнической линии метро Москвы закроют четыре станции, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В 23:00 будут закрыты станции «Филатов Луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Коммунарка». Они откроются для пассажиров в 05:30 во вторник, 28 июля», – уточняется в сообщении.

До «Коммунарки» можно будет добраться на бесплатных автобусах, которые будут ездить по закрытому участку с остановками около станций метро. Кроме того, доехать можно и с помощью регулярных маршрутов наземного транспорта.

Станции метро «Филатов Луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Коммунарка» работают в особом режиме до 19 августа включительно. В выходные дни и некоторые понедельники они будут полностью закрыты, а в другие дни будут работать до 23:00.