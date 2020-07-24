РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 июл. Выпускница подольского лицея №23 Валерия Голованова сдала ЕГЭ по математике на 100 баллов, сообщается на сайте администрации округа.

«Единый государственный экзамен по математике (профильный уровень) на 100 баллов в Московской области сдали 13 человек. В их числе и выпускница подольского лицея №23 Голованова. Поздравляем Валерию и желаем ей успешного поступления в вуз и других достижений в учебе!» - говорится в сообщении.

По поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева учителя, чьи ученики набрали 100 баллов по ЕГЭ, получат премию в размере 100 тысяч рублей. Такое же денежное поощрение ожидает и мультистобалльников — учеников, набравших высший балл по двум и более предметам.